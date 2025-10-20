El Gobierno propondrá este lunes a la UE acabar con el cambio de hora estacional

El Gobierno propondrá este lunes a la Unión Europea terminar con el cambio de horario estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente.

Así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en sus redes sociales, en las que señaló que el cambio de hora "apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente".

"Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido", consideró Sánchez. Señaló que, por ello, "hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente", zanjó.