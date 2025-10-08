El Gobierno consigue salvar la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de Control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España).

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible gracias a la abstención de Podemos que el Gobierno ha conseguido tras un acuerdo de última hora sobre las obras de ampliación del aeropuerto de El Prat.

En concreto, la norma ha conseguido prosperar con 174 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria; el exministro socialista integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos, y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó.

Enfrente se han situado PP, Vox y UPN. En una situación normal las tres formaciones habrían alcanzado los 171 escaños, pero la ausencia del diputado del PP y tercer secretario de la Mesa del Congreso, Guillermo Mariscal, por su viaje de novios en México ha dejado el número en 170.

Podemos venía amenazando con votar en contra del proyecto si el Gobierno no paralizaba las ampliaciones del Puerto de Valencia y el aeropuerto de El Prat. "Para que Podemos hoy no tumbe una ley insuficiente les exigimos aquí y ahora un compromiso claro, y claro es por escrito, de que no habrá ampliación del aeropuerto de El Prat", ha dicho su portavoz en el Congreso, Javier Sánchez Serna, durante el debate de la propuesta este miércoles.

Y bien entrada la tarde el Ministerio de Transportes de Óscar Puente ha emitido un comunicado en el que se compromete a someter al proyecto a un proceso "especialmente intenso" de información pública y consultas con los diferentes organismos y administraciones territoriales para favorecer la participación y la transparencia.

Fuentes de Podemos han apuntado que en la práctica se ha acordado paralizar las obras de la ampliación al menos hasta 2031. Asimismo, el pacto recoge que la ampliación de El Prat no se incluirá en el DORA III, el documento regulatorio que planifica las infraestructuras aeroportuarias para el periodo 2026-2031.

Además, la formación de Ione Belarra dice que el Ministerio estará obligado a elaborar un informe vinculante por el que cualquier proyecto para El Prat tendrá que cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de la Directiva europea Fit for 55. Dicho texto fija una reducción de emisiones del 55% para 2030 y la neutralidad climática para 2050.