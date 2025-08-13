El Gobierno de Sánchez afirma que cualquier comunidad ante un incendio forestal puede pedir que se declare una "emergencia de interés nacional"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado que las comunidades autónomas pueden solicitar al Gobierno central la declaración de una emergencia de interés nacional si se ven desbordadas por la crisis de incendios. El ministro realizó estas declaraciones durante una entrevista en el informativo '24 horas' de RNE, y recogidas por la Agencia Europa Press.

Marlaska insistió en la importancia de la coordinación entre todas las administraciones, destacando que las competencias en materia de protección civil recaen principalmente en las comunidades autónomas. Según el ministro, son los gobiernos regionales quienes tienen la responsabilidad de pedir al Estado que asuma la gestión de la extinción de los incendios si fuera necesario.

El ministro subrayó que, independientemente del nivel de emergencia decretado, las comunidades autónomas pueden solicitar ayuda a los medios estatales. "Desde el primer minuto el Estado ha cedido todos los medios a nuestra disposición, evidentemente, como es nuestra obligación", afirmó Marlaska, asegurando que el Gobierno ha puesto todos los recursos a su alcance para colaborar con las regiones afectadas.

Además, el ministro ha puesto en conocimiento de la Unión Europea la situación de los incendios en España. Esta medida busca la posibilidad de solicitar ayuda adicional si la situación se complica y los medios actuales no fueran suficientes. Marlaska enfatizó el compromiso de las instituciones comunitarias en la prevención de catástrofes naturales y advirtió que no debemos acostumbrarnos a veranos con esta magnitud de emergencias.

Marlaska también defendió las dos normas aprobadas en julio de 2024 en el Congreso, destinadas a agentes y bomberos forestales. Según el ministro, estas leyes garantizan sus derechos y proporcionan los medios necesarios para el cumplimiento de su labor. "Lo que exigimos también es el cumplimiento de ese régimen jurídico mínimo, que debe adaptarse en todas las comunidades autónomas", concluyó, haciendo un llamado a la implementación de estas normativas en todo el territorio nacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este miércoles por la noche que el riesgo por los incendios "continúa siendo muy alto", por lo que ha pedido "prudencia y responsabilidad".

En un mensaje en 'X', Sánchez también ha agradecido "a quienes, con su esfuerzo incansable y valentía, están salvando vidas, hogares y naturaleza".