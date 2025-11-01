Investigan un tiroteo con coches baleados, que acaba con un presunto secuestro ocurrido en Carabanchel

La Policía Nacional de Madrid se ha movilizado este sábado tras un grave incidente ocurrido en la noche del viernes en el distrito de Carabanchel, donde un tiroteo fue reportado por numerosos testigos y ahora se investiga como un posible secuestro.

El suceso se registró alrededor de las 20:45 horas en las inmediaciones del número 65 de la calle Antonio López, cuando varias llamadas alertaron a la Policía de un choque entre vehículos seguido de un tiroteo. Al llegar al lugar, los agentes de la Policía Nacional encontraron un vehículo abandonado en la vía pública. El coche presentaba varios impactos de bala, pero no había nadie en su interior.

Fuentes policiales han informado de que la dinámica de los hechos sugiere una acción violenta y organizada. Al parecer, tres coches habrían interceptado al vehículo baleado, forzando la salida del conductor para, posteriormente, llevárselo a la fuerza y huir del lugar.

El Grupo 12 de Secuestros de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para intentar esclarecer lo ocurrido y localizar al conductor desaparecido, mientras agentes de la Policía Científica realizaron una inspección inmediata y exhaustiva de la zona para recoger evidencias.

Por el momento, se desconoce tanto la identidad del ocupante posiblemente secuestrado como la de los atacantes implicados en el tiroteo. La investigación sigue abierta para determinar el móvil de este grave incidente.