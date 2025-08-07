La Guardia Civil investiga un robo de armas a la Policía Local de un municipio de Bajadoz

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha informado de que la Guardia Civil está investigando un robo de armas a la Policía Local de la localidad pacense de Alburquerque.

En este sentido, Quintana ha apuntado que este hecho ha sido comunicado esta mañana y ha reconocido que es una cuestión que le "preocupa".

"Es un tema que me preocupa. Tengo que reconocer que me preocupa. Y lo primero que se ha hecho es que se ha personado en Alburquerque tanto la Policía Judicial de la Guardia Civil como los equipos de investigación científica", ha indicado.

Así, a preguntas de los medios, José Luis Quintana ha recalcado que la Guardia Civil está en estos momentos trabajando en las investigaciones.

"Vamos a ver qué hay, si hay algunas pruebas que nos puedan indicar quiénes han sido los que han robado las armas. Es un tema que, lógicamente, me preocupa", ha aseverado.

El delegado del Gobierno en Extremadura ha realizado estas declaraciones tras reunirse en Badajoz con el alcalde de Castilblanco, Eusebio Fernández Casasola.

También, y preguntado por la muerte de una mujer en Don Benito a manos de su pareja, Quintana ha dicho que, de cara a la Policía Nacional, es un "asunto cerrado".

Así, ha destacado que desde el punto de vista judicial es un asunto "clarificado" una vez que se determina con la investigación cómo se produjeron todos los hechos, a lo que se une que su pareja, ya en prisión, ha reconocido los hechos tanto en dependencias policiales como en los juzgados.

También, y sobre la posible repatriación de la fallecida, Quintana ha señalado que esa cuestión corre a cargo de la familia y la comunidad musulmana de Don Benito.

"Parece que era su interés, su intención. Y me imagino que ellos lo gestionarán. Ya lo ha gestionado la comunidad musulmana, ha gestionado algún otro caso en este sentido. Saben cómo hacerlo. Entonces, entiendo que ellos son los que lo van a resolver", ha apuntado.