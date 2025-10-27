Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, firmó en la tarde de este lunes el decreto de convocatoria de elecciones anticipadas, que se celebrarán el domingo 21 de diciembre.

Así lo anunció en una comparecencia urgente ante la decisión de PSOE, Vox y Podemos de mantener sus enmiendas a la totalidad a los Presupuestos autonómicos para 2026, aunque había muchas posibilidades de que ninguna saliera adelante.

“Hacer perder el tiempo a los extremeños me parece una irresponsabilidad”, dijo.