Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, fallece a los 66 años tras una larga enfermedad

El expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en una imagen de archivo - Europa Press

El expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara ha fallecido este domingo a los 66 años de edad, víctima de una larga enfermedad, según confirmaron fuentes del PSOE regional. Nacido en Olivenza (Badajoz) el 6 de octubre de 1958, el político socialista ocupaba en la actualidad la vicepresidencia segunda del Senado.

Fernández Vara dirigió el Ejecutivo extremeño durante dos etapas, entre 2007 y 2011 y posteriormente entre 2015 y 2023, acumulando doce años al frente de la comunidad autónoma. Además, fue secretario general del PSOE de Extremadura desde 2008 hasta 2024, año en el que cedió el relevo a Miguel Ángel Gallardo.

“Hoy Extremadura pierde a un referente. Y con él se va un pedazo de nuestra historia reciente: doce años de presidencia y toda una vida dedicada a servir a su tierra”, expresó Gallardo en redes sociales, destacando que la pérdida trasciende al ámbito socialista para afectar “a toda una región que avanzó gracias a su trabajo incansable”.

El exmandatario anunció en diciembre de 2023 que padecía un tumor en el estómago, por el que fue intervenido en marzo de 2024. Desde entonces recibía tratamiento oncológico, aunque su estado de salud se había agravado en los últimos días.

Médico forense de profesión, Fernández Vara desarrolló una intensa carrera política. Antes de alcanzar la presidencia, fue consejero de Bienestar Social (1996-1999) y consejero de Sanidad y Consumo (1999-2007). Su legado queda marcado por el compromiso con su tierra y su apuesta por el progreso de Extremadura.