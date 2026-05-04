Hacienda activa el plan 'Le Llamamos': cómo declarar la Renta por teléfono de forma segura

A partir de este miércoles, 6 de mayo, la Agencia Tributaria inicia el servicio de asistencia telefónica para la confección de la declaración de la Renta 2025. Los contribuyentes interesados ya pueden solicitar su cita previa para ser atendidos por los técnicos de la Administración.

Este año, además del plan 'Le Llamamos', se pone en marcha un dispositivo especial para la asistencia en pequeños municipios, facilitando el trámite a los ciudadanos de zonas rurales.

Para garantizar la seguridad y evitar estafas, la Agencia Tributaria recuerda que solo llamará a quienes hayan solicitado cita previa y lo hará exclusivamente desde el número 913 335 333. Se recomienda a los ciudadanos guardar este contacto en su agenda para identificarlo correctamente. La Administración advierte de que nunca se realizarán llamadas desde números ocultos ni se enviarán mensajes por WhatsApp o Telegram para este fin.