Hacienda intensificará los pagos por bizum desde 2026 y los estudiarán a partir de los 50 euros

Hasta ahora, los pagos superiores a 3.000 euros al mes que se hicieran mediante bizum, de una vez o de varias, eran los que los bancos tenían que comunicar a Hacienda de cara a evitar cualquier tipo de fraude. Desde el 1 de enero de 2026 esto cambiará totalmente y aquellas operaciones de 50, 200 o 500 euros que se hagan de forma periódica serán objeto de estudio por Hacienda.

En este caso se pondrá en riesgo, por ejemplo y como informa MARCA, el pago del alquiler o de la hipoteca donde los padres ayudan a sus hijos, que en el caso de que no se devuelva ese dinero, podrían declarar este tipo de transferencias como donaciones.

Del mismo modo, cabe destacar que los autónomos tendrán que justificar cada ingreso con factura, separando cuentas bancarias dedicadas a lo profesional y a lo personal, adaptándose pues a la nueva normativa del Real Decreto 253/2025.

Por último, hacer hincapié en que la responsabilidad de comunicar estos pagos recaerá únicamente en los bancos que, de forma anual, expondrán todos los ingresos que haya habido.