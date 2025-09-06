Sin helicópteros de la DGT para vigilar las carreteras desde el 1 de septiembre

Se encuentran en tierra tras finalizar el contrato de mantenimiento

Imagen del Pegasus
La Dirección General de Tráfico (DGT) se ha quedado sin sus helicópteros de vigilancia, comúnmente conocidos como "Pegasus", debido a la finalización del contrato de mantenimiento el pasado 1 de septiembre. La flota, compuesta por 12 helicópteros, está ahora en tierra y no podrá operar hasta que se firme un nuevo contrato, lo que podría tomar meses.

La situación se debe a la ausencia de un contrato en vigor para el servicio de mantenimiento y operación de las aeronaves. Aunque se esperaba una prórroga, esta no ha sido posible debido a problemas burocráticos y la falta de presupuesto.

La DGT asegura que esta paralización de la flota de helicópteros no afectará a la seguridad en las carreteras. Han anunciado que se reforzarán los controles en tierra con vehículos camuflados y radares móviles para compensar la falta de vigilancia aérea. Además, se mantendrán las campañas de concienciación y prevención.

