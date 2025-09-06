Sin helicópteros de la DGT para vigilar las carreteras desde el 1 de septiembre

La Dirección General de Tráfico (DGT) se ha quedado sin sus helicópteros de vigilancia, comúnmente conocidos como "Pegasus", debido a la finalización del contrato de mantenimiento el pasado 1 de septiembre. La flota, compuesta por 12 helicópteros, está ahora en tierra y no podrá operar hasta que se firme un nuevo contrato, lo que podría tomar meses.

La situación se debe a la ausencia de un contrato en vigor para el servicio de mantenimiento y operación de las aeronaves. Aunque se esperaba una prórroga, esta no ha sido posible debido a problemas burocráticos y la falta de presupuesto.

La DGT asegura que esta paralización de la flota de helicópteros no afectará a la seguridad en las carreteras. Han anunciado que se reforzarán los controles en tierra con vehículos camuflados y radares móviles para compensar la falta de vigilancia aérea. Además, se mantendrán las campañas de concienciación y prevención.