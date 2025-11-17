Huevos, café y chocolate disparan los precios de la cesta de la compra con alzas superiores al 12 por ciento

La presión inflacionaria sigue impactando directamente en la cesta de la compra de los hogares españoles. Entre enero y octubre de 2025, el precio de alimentos esenciales como huevos, café, chocolate, carne de vacuno y cacao ha experimentado subidas que superan en todos los casos los dos dígitos, según los últimos datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogido por Europa Press.

Los huevos se sitúan a la cabeza de las subidas en lo que va de año, encareciéndose un 21,7 % en los diez primeros meses. Le sigue el café, cuyo precio ha escalado un 17,6 %. El chocolate acumula un incremento del 13,9 %, la carne de vacuno es un 13,6% más cara, y el cacao y el chocolate en polvo han elevado sus precios un 12,7 %. Con incrementos inferiores a los dos dígitos, la lista de alimentos al alza se completa con las frutas frescas o refrigeradas (+9,3%), los frutos secos y de cáscara (6,3 %), el pescado congelado (+6,2 %), los despojos comestibles (+5,2 %), la mantequilla (+4,9 %) y la leche entera (+4,8 %).

En el balance interanual (octubre de 2024 a octubre de 2025), la subida más pronunciada corresponde nuevamente a los huevos, con un alza del 22,5 %. Los huevos acumulan ocho meses consecutivos de ascensos interanuales superiores al 10 % y se encarecieron un 5,1 % solo en el último mes. Les siguen de cerca el café (+19,4 %), la carne de vacuno (+17,8 %), el chocolate (+16,1 %), otros aceites comestibles (+15,3 %) y el cacao (+12,7 %).

La escalada del precio del café se atribuye a una combinación de factores globales: condiciones climáticas adversas, como sequías y heladas, en los principales países productores que han mermado las cosechas; conflictos geopolíticos que dificultan el transporte; y el aumento de la demanda en mercados emergentes como China. Por su parte, el precio del chocolate, si bien sigue un 16,1% más alto que hace un año, ha moderado su tendencia alcista, después de haber registrado crecimientos interanuales de hasta el 25% meses atrás.

En el lado de las caídas, el aceite de oliva es el producto que más se ha abaratado en el último año, con un descenso del 41,6%, seguido por el azúcar (-13,5 %), las patatas (-3,4 %), la pizza y el yogur (ambos con un -1,8 %). No obstante, el aceite de oliva registró un cambio de tendencia en el último mes, encareciéndose un 2,7 % en octubre respecto a septiembre, su primera subida mensual desde octubre de 2024 y la más elevada desde marzo del año pasado. A pesar de la reciente caída anual, el "oro líquido" acumula un incremento del 53,7 % en su precio desde enero de 2021.

Finalmente, en el acumulado de los diez primeros meses del año, los precios han subido un 2,4 % en España. Siete décimas de este incremento se deben a los servicios de hoteles, cafés y restaurantes, mientras que la vivienda es responsable de seis décimas y los alimentos, de medio punto.