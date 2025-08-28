El ibuprofeno y el paracetamol fomentan la resistencia a los antibióticos, según un estudio

Una nueva investigación de la Universidad de Australia Meridional ha descubierto que medicamentos comunes como el ibuprofeno y el paracetamol están contribuyendo a una de las mayores amenazas para la salud global: la resistencia a los antibióticos. El estudio, publicado en la revista npj Antimicrobials and Resistance, es el primero de su tipo en demostrar que estos analgésicos no solo fomentan la resistencia por sí solos, sino que la amplifican cuando se usan juntos.

Los investigadores expusieron a la bacteria común Escherichia coli a un antibiótico de amplio espectro (ciprofloxacino) en combinación con ibuprofeno y paracetamol. El resultado fue un aumento significativo de las mutaciones bacterianas, lo que hizo a la E. coli altamente resistente no solo al ciprofloxacino, sino también a muchos otros antibióticos de diferentes clases. La investigadora principal, la profesora asociada Rietie Venter, explicó que estos medicamentos activan las defensas de las bacterias, permitiéndoles expulsar los antibióticos y volviéndolos menos eficaces.

Estos hallazgos tienen graves implicaciones, especialmente para las personas mayores en residencias, donde es común que se les receten múltiples medicamentos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la resistencia a los antimicrobianos fue la causa directa de 1,27 millones de muertes en todo el mundo en 2019.

El estudio, que evaluó un total de nueve medicamentos de uso común, concluye que la resistencia a los antibióticos es un desafío más complejo de lo que se pensaba, ya que no se limita únicamente al uso de antibióticos. La profesora Venter enfatizó que, si bien no se deben dejar de usar estos medicamentos, es crucial ser más conscientes de cómo interactúan con los antibióticos. Los investigadores instan a realizar más estudios sobre las interacciones farmacológicas a largo plazo para comprender mejor cómo los medicamentos cotidianos pueden afectar la eficacia de los tratamientos antibióticos.