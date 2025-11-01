Identificada la depresión resistente como una "condición biológica diferenciada" con una firma genética propia

Un nuevo e importante estudio liderado por el Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona, en colaboración con diversos centros europeos, ha revolucionado la comprensión de la depresión resistente al tratamiento (DRT). Los resultados sugieren que la DRT no es simplemente una forma más severa de la depresión mayor, sino una "condición biológica diferenciada" con su propia firma genética.

El trabajo, publicado en la prestigiosa revista Brain, Behavior and Immunity y recogido ahora por Europa Press, se basó en el análisis de muestras de sangre de 300 personas diagnosticadas con trastorno depresivo mayor. Los investigadores descubrieron que más de 5.000 genes se comportan de forma notablemente distinta en los pacientes con DRT en comparación con aquellos que sí responden a los tratamientos estándar.

Marie-Claude Potier, investigadora del Paris Brain Institute francés que participó en el estudio, destacó la naturaleza de los genes alterados. Explicó que muchos de estos genes están directamente vinculados al sistema inmunitario, a la regulación de la actividad genética y a la neuroplasticidad, factores que son clave en la biología de la depresión.

"El hecho de que alrededor del 20 % de los genes activos, incluyendo muchos esenciales a la fisiopatología de la depresión, se comporten de forma distinta apunta que la depresión resistente al tratamiento tiene una biología propia", afirmó Potier.

Una de las implicaciones más relevantes es la reducida respuesta inmunitaria observada en los pacientes con DRT. Esta diferencia biológica podría ser la razón subyacente del fracaso de los antidepresivos estándar en estas personas.

Este estudio presenta los primeros resultados del consorcio Prompt, un proyecto financiado por el programa europeo ERA PerMed. El objetivo final de este consorcio es construir modelos avanzados de aprendizaje automático (Inteligencia Artificial) para predecir, con antelación, qué pacientes tienen un riesgo más alto de desarrollar depresión resistente al tratamiento. Este conocimiento permitirá diseñar estrategias terapéuticas mucho más personalizadas y efectivas desde el inicio.