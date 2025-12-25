Incidencia en Chamartín provoca retrasos en trenes de larga distancia y AVE

Varios trenes de larga distancia y alta velocidad se encuentran detenidos este jueves 25 de diciembre en la estación de Madrid Chamartín debido a una incidencia que afecta a las propias instalaciones, según ha informado Adif.

La entidad responsable de la circulación ferroviaria en España ha explicado que los trenes afectados presentan un retraso medio estimado de 25 minutos. Por el momento, se desconoce la duración exacta de la incidencia y el número total de trenes afectados.

Entre los trenes detenidos se encuentra uno con origen en Valencia y destino León, que permanece parado en las proximidades de la estación madrileña.