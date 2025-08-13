Inmunoterapia y terapias dirigidas reducen el riesgo de segundos tumores en supervivientes de cáncer de pulmón

Científicos desarrollan un método para detectar ADN canceroso en la sangre de pacientes con cáncer de pulmón

Los pacientes con cáncer de pulmón que reciben inmunoterapia o terapias dirigidas presentan una menor probabilidad de desarrollar un segundo tumor primario, según un amplio estudio del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) publicado en The Lancet. La investigación, basada en datos de 20.574 pacientes del Registro Español de Tumores Torácicos, abarca casos diagnosticados entre agosto de 2016 y marzo de 2023.

Durante un seguimiento medio de 41,2 meses, se detectaron segundos tumores en el 2,3% de los supervivientes. La incidencia fue mayor en quienes habían recibido quimioterapia (2,9%) frente al 2,1% de los tratados con inmunoterapia y el 1,5% de los que recibieron terapias dirigidas. Los análisis estadísticos mostraron que la inmunoterapia redujo el riesgo un 53% y las terapias dirigidas un 30%.

El estudio también confirma el papel del tabaquismo como factor de riesgo: los exfumadores tenían un 60% más de probabilidades de desarrollar otro tumor, mientras que continuar fumando incrementaba aún más esa amenaza.

Para el doctor Mariano Provencio, presidente del GECP, estos resultados subrayan la necesidad de reforzar el seguimiento a largo plazo y de implementar programas para dejar de fumar. “Hemos logrado que nuestros pacientes vivan más, pero ahora debemos protegerlos frente a nuevos riesgos”, afirma.

Los investigadores piden que estos hallazgos se incorporen a las estrategias clínicas y de control de los supervivientes, un grupo cada vez más numeroso gracias a los avances terapéuticos.