Instan al Gobierno a impulsar una ley educativa que garantice la enseñanza sobre la II República, la dictadura y la Transición

La asociación Memòria de Mallorca ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar la aprobación de una ley estatal de ámbito educativo que garantice la enseñanza, en todas las comunidades autónomas, del periodo histórico comprendido entre la proclamación de la II República y la Transición democrática, dentro de los currículos de ESO y Bachillerato.

En su escrito, la entidad muestra su preocupación por los “graves déficits” detectados en estudios recientes sobre la transmisión escolar de esta etapa, con especial atención a la dictadura franquista. Según advierte, estas carencias “contribuyen a la desinformación política de la juventud y al auge de discursos y opciones de extrema derecha”.

Memòria de Mallorca subraya que, a pesar de la existencia de marcos legales como la Ley de Memoria Democrática, el tratamiento en los libros de texto y programas educativos sigue siendo insuficiente y desigual entre territorios. Por ello, reclama que se incluya de manera “expresa y detallada” la II República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la Transición en los planes de estudio, respetando las competencias autonómicas pero garantizando un mínimo común.

La asociación recuerda que esta propuesta se ampara en el artículo 27.2 de la Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar una educación orientada al respeto de los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.