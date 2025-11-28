Dos jabalíes muertos dan positivo en Peste Porcina Africana en un pueblo de Barcelona

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha notificado este viernes que dos jabalíes muertos han dado positivo en el virus de la Peste Porcina Africana en Cerdanyola del Valles, un pueblo de Barcelona.

La noticia ha desatado las alarmas ya que se trata de la primera detección de la enfermedad en España desde 1994.

Según indica el MAPA, los Servicios Veterinarios Oficiales tuvieron conocimiento este miércoles 26 de noviembre de dos cadáveres que se encontraban en estado fresco y a una distancia de un kilómetro uno del otro, por ello se tomaron muestras de sangre que resultaron positivas en esta enfermedad.

La zona en la que se encontraron los animales muertos es un área boscosa con una gran densidad de jabalíes silvestres y donde existen cinco explotaciones de porcino dentro de un radio de 10 kilómetros, la granja más cercana se encuentra a más de 5 km de donde se hallaron los cuerpos de estos animales. Este es el principal motivo por el que se ha reforzado la vigilancia y control de la bioseguridad en toda la zona.

La Peste Porcina Africana es una enfermedad no zoonósica, es decir, que las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos y está considerada como enfermedad de categoría A en la UE, por lo que resulta obligatorio para los estados miembros adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas.

Dada la situación, resulta necesario extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales de esta especie. Los servicios veterinarios de Cataluña ya han impuesto medidas de control, que incluyen la delimitación de una Zona Infectada (ZI), la búsqueda activa y eliminación bajo control oficial de cadáveres de jabalíes silvestres, la prohibición de caza en la zona con objeto de evitar el movimiento de jabalíes hacia zona libre, la restricción de actividades de carácter no esencial, el refuerzo de vigilancia pasiva y medidas de bioseguridad en explotaciones porcinas, así como visita oficial a las mismas.