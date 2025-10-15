Juan del Val se alza con el 74 Premio Planeta con 'Vera, una historia de amor'

El escritor y conocido comunicador Juan del Val ha sido proclamado en la noche de este miércoles como el ganador del 74 Premio Planeta de Novela, dotado con un millón de euros. El fallo del jurado se ha anunciado durante la tradicional cena literaria celebrada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

La obra galardonada es 'Vera, una historia de amor', una novela que Del Val presentó al concurso bajo el seudónimo de Elvira Torres y con el título provisional de 'No es tan fácil morir de amor'.

'Vera, una historia de amor' se centra en la vida de una mujer de mediana edad perteneciente a la alta sociedad sevillana. La trama explora su decisión de romper un matrimonio vacío con un marqués y cómo una relación posterior con un hombre más joven la conduce a un profundo proceso de liberación personal.

Juan del Val añade este prestigioso premio a una sólida trayectoria literaria. Anteriormente, firmó junto a Nuria Roca las obras 'Para Ana, de tu muerto' y 'Lo inevitable del amor'. Su carrera en solitario comenzó en 2017 con 'Parece mentira', le siguió 'Candela' —novela con la que se hizo con el Premio Primavera en 2019— y en 2021 publicó 'Delparaíso'.

La edición de este año del Premio Planeta ha marcado un hito, al recibir 1.320 originales, una cifra récord de participación impulsada en parte por la posibilidad de enviar las obras a través de un formulario web.

El jurado que ha decidido el palmarés de 2025 estuvo integrado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y la directora de Editorial Planeta, Belén López, quien actuó como secretaria con voto.