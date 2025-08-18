El juez Peinado imputa a Begoña Gómez por malversación y la cita a declarar en septiembre

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la entrega del Premio Donostia a Pedro Almodóvar, en el Festival de Cine de San Sebastián, a 26 de septiembre de 2024, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España).

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha ampliado la imputación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez investiga a Gómez por un presunto delito de malversación de caudales públicos, que se suma a los ya existentes de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

Esta nueva imputación se centra en la contratación de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa. El magistrado ha fijado la declaración de Begoña Gómez en calidad de investigada para el próximo 11 de septiembre a las 10:30 horas.

Además de la imputación a la esposa del presidente, el juez ha considerado necesario tomar declaración nuevamente a Cristina Álvarez, quien también figura como investigada en la causa. La cita para Álvarez está programada para el 10 de septiembre a las 11:00 horas. Cabe destacar que un interrogatorio anterior a Álvarez fue anulado por la Audiencia Provincial de Madrid, lo que ha llevado al juez a programar esta nueva diligencia.