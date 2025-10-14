Mango sufre una brecha de datos: se filtra información de contacto de clientes

La firma de moda Mango ha confirmado que ha sufrido un acceso no autorizado a parte de los datos personales de sus clientes utilizados exclusivamente en campañas de marketing, a través de uno de sus servicios externos.

Según ha comunicado la compañía, la información expuesta se limita a datos de contacto, como el nombre (sin apellidos), país, código postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono. Mango ha asegurado que sus sistemas corporativos no se han visto comprometidos y que la operativa de la empresa sigue funcionando con total normalidad.

En el comunicado, la firma ha subrayado que no se han filtrado datos sensibles, como información bancaria, tarjetas de crédito, DNI, pasaportes, credenciales de acceso o contraseñas de clientes.

Notificación a autoridades y medidas preventivas

Tras detectar la incidencia, Mango ha activado sus protocolos internos de seguridad y ha notificado el suceso a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a las autoridades competentes, cumpliendo así con los procedimientos establecidos ante incidentes de ciberseguridad.

La compañía ha lanzado también una recomendación preventiva a sus clientes para que extremen la precaución ante posibles comunicaciones sospechosas, tanto por correo electrónico como por teléfono. En particular, aconsejan no compartir datos personales ni bancarios si no se puede verificar la autenticidad del remitente.