Marlaska confirma que aún hay tres cadáveres dentro del Alvia siniestrado en Adamuz

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este martes que aún permanecen tres cadáveres en el interior del tren Alvia siniestrado en Adamuz (Córdoba), pendientes de ser extraídos mediante el uso de maquinaria pesada, ya que el convoy se deslizó por un talud de unos cuatro metros tras el accidente.

Según el balance facilitado por el Ejecutivo, se han localizado hasta el momento 41 cadáveres, incluidos los tres que continúan en el interior del tren, mientras que solo una cuarta parte de las víctimas ha sido identificada. Además, se mantienen 43 denuncias por desaparición, lo que mantiene abiertas las labores de búsqueda, identificación e investigación.

Grande-Marlaska ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la recuperación de los tres cuerpos está pendiente de labores de acondicionamiento del terreno para permitir el acceso seguro de la maquinaria pesada. La previsión es que estos trabajos concluyan en las próximas horas, tras lo cual se procederá a la extracción de los cadáveres. “Y, luego, esperemos que no haya más cadáveres”, ha señalado.

En cuanto a las identificaciones, el ministro ha detallado que ya se han realizado autopsias a 37 cuerpos y que, hasta la noche del lunes, se habían identificado plenamente siete víctimas, cifra que este mediodía ha ascendido a diez. La Guardia Civil ha solicitado a los familiares directos que aporten muestras de ADN y documentación para agilizar el proceso.

El último cuerpo recuperado corresponde a un pasajero del tren Iryo, localizado durante la madrugada y pendiente de traslado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba.

Grande-Marlaska ha insistido en que tanto la identificación de las víctimas como la investigación de las causas del accidente se están llevando a cabo “con rigor y sin precipitación”, subrayando que este es el momento de dejar trabajar a los equipos técnicos y forenses.