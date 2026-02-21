Los médicos urgen a reforzar la atención psicológica a los sanitarios de forma "homogénea" en toda España

Especialistas en salud mental, responsables institucionales y representantes de organizaciones médicas europeas y latinoamericanas reclamaron que la salud mental sea reconocida como un derecho imprescindible de la profesión médica y pidieron reforzar los recursos para que el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime) sea “homogéneo y sostenible” en toda España. Así se puso de manifiesto en la ‘Declaración de Alicante 2026’ con la que culminó el XI Congreso del Paime y el II Encuentro Internacional del Paime celebrado en Alicante en los últimos dos días.

Bajo el lema ‘Hacia un Paime homogéneo, preventivo y sostenible. Nuestro compromiso con la salud mental de los médicos’, la declaración fija diferentes principios y compromisos entre los que destaca la necesidad de reconocer la salud mental del médico como derecho fundamental vinculado a la calidad asistencial, establecer una gobernanza profesionalizada y estable del Paime y crear una cartera de servicios integral de salud mental, desde el autocuidado hasta la reincorporación laboral.

El documento acordado también recoge la necesidad de implantar estándares asistenciales de calidad y mejora continua de los servicios e impulsar formación, investigación e innovación sobre la salud mental de los médicos.

Igualmente, los médicos buscarán desarrollar sistemas de información seguros y sostenibles, proteger a los profesionales de la Red Paime, priorizando su bienestar, reforzar la proyección institucional e internacional del modelo de Paime, mantener un compromiso ético y de responsabilidad colectiva, e integrar el Paime en las estrategias de salud laboral del sistema sanitario manteniendo su independencia.

Durante el Congreso celebrado en Alicante también se puso el foco en la salud mental de los médicos, su bienestar emocional y la necesidad de reforzar las estructuras que los protegen, lo cual consideran “uno de los desafíos más urgentes de los sistemas sanitarios”.

El cierre del Congreso estuvo marcado por la lectura de esta ‘Declaración de Alicante 2026’. El secretario de la Organización Médica Colegial (OMC), José María Rodríguez Vicente, y el secretario del Colegio de Médicos de Alicante, José Manuel Peris Velarde, fueron los responsables de hacer lectura de la declaración.