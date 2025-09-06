El miedo afecta de forma distinta según el género

Investigadores de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) han identificado diferencias biológicas entre machos y hembras que podrían explicar por qué algunas personas superan experiencias traumáticas mientras otras desarrollan trastorno por estrés postraumático (TEPT).

El equipo, liderado por el neurocientífico Fernando Berrendero, utilizó un modelo experimental con ratones expuestos a un estímulo condicionado. Algunos animales extinguieron su miedo (resilientes), mientras que otros mantuvieron la respuesta como si la amenaza persistiera (susceptibles). Los análisis revelaron alteraciones en tres sistemas biológicos clave: el hormonal del estrés, la microbiota intestinal y una firma genética cerebral, con diferencias significativas entre machos y hembras. Las hembras mostraron mayor susceptibilidad al miedo persistente.

En los ratones susceptibles, se observó sobreactivación del eje hormonal del estrés, con niveles elevados de corticosterona y CRH y menor expresión del receptor NR3C1, encargado de regular la alarma del miedo. Por su parte, los resilientes presentaban una microbiota intestinal más diversa, rica en bacterias antiinflamatorias, mientras que los susceptibles mostraban un perfil más pobre y proinflamatorio.

El análisis genético identificó 31 genes alterados en la amígdala, de los cuales 14 se relacionan con ansiedad y estrés postraumático, lo que sugiere nuevos biomarcadores de vulnerabilidad.

Berrendero subraya la importancia de considerar la variable sexo en la investigación preclínica y destaca que, aunque el estudio se realizó en animales, sus hallazgos podrían guiar el desarrollo de diagnósticos y terapias personalizadas para humanos. Según el experto, “el miedo es universal, pero la forma en que se procesa depende de factores biológicos que apenas comenzamos a comprender”.