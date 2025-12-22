Milagros Tolón, nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, secretaria general del PSOE toledano y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha nombrado a Milagros Tolón, delegada en Castilla La Mancha, como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Asimismo, Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha sido elegida por el Gobierno de España como nueva portavoz del mismo este lunes, 22 de diciembre.

Todo esto tras la salida de Pilar Alegría del Gobierno de España para concurrir a las elecciones del próximo 8 de febrero a las elecciones autonómicas de Aragón.