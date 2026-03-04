Miles de usuarios sufren problemas con Facebook por una caída en su servicio
Desde la noche de este martes y durante la mañana del miércoles miles de usuarios no pueden acceder a sus cuentas en la versión web
La versión web de la red social Facebook está experimentando múltiples problemas de acceso para miles de usuarios de todo el mundo.
Los problemas comenzaron durante la tarde del martes y se extienden hasta la mañana de este miércoles. Se trata de un fallo en los sistemas de META, plataforma que gestiona Facebook, que hace que miles de usuarios no puedan acceder a sus perfiles.
Estos fallos se están dando sobre todo en las versiones web de la red social y en algunos casos de forma escalonada.
La propia web devuelve el mensaje “This page isn’t working” o en otros casos el propio navegador no llega ni a ese punto.
De momento, Facebook no ha dado una explicación oficial.
