El Ministerio de Transportes acelera la ejecución de 445 millones de fondos europeos para un transporte sostenible y digital

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España está intensificando los esfuerzos para garantizar la ejecución de los fondos europeos NextGenerationEU destinados a la digitalización y sostenibilidad del sector transporte. Las 72 empresas beneficiarias del Programa de Apoyo para un Transporte Sostenible y Digital, a las que se otorgó en 2022 más de 445 millones de euros, encaran la recta final para completar sus proyectos antes de que finalice el año. Todos ellos están encaminados a mejorar la eficiencia operativa del sector y dar un mayor peso a modos menos contaminantes, como el ferrocarril.

El éxito y la alta concurrencia de la primera edición impulsaron el lanzamiento de una segunda convocatoria este año, que ha distribuido 25,5 millones de euros entre 44 proyectos empresariales. Sumando ambas convocatorias, los fondos NextGenerationEU cofinancian de media el 35,7% del coste total de los proyectos, lo que movilizará una inversión global de 1.320 millones de euros. A fecha de 30 de junio de 2025, se han ejecutado 245,9 millones de euros, con 41 proyectos ya finalizados.

El transporte ferroviario ha sido el mayor beneficiario de las ayudas, con 344,3 millones de euros asignados. Los fondos se destinan a fomentar la interoperabilidad, la intermodalidad y la modernización del material rodante de mercancías, con la adquisición de 1.932 vagones y 59 locomotoras eléctricas, así como la implantación de tecnologías clave como el ERTMS a bordo. Un componente importante de esta inversión incluye 45,7 millones de euros para la construcción o renovación de 19 terminales intermodales y cargaderos privados.

El Programa de Apoyo a un Transporte Sostenible y Digital también se extiende a otros medios de transporte. El sector marítimo recibió 56 millones de euros para el fomento de energías alternativas en 11 puertos y la construcción de buques de suministro de combustibles limpios. Por su parte, el sector aéreo se benefició con 18,3 millones de euros, destinados principalmente a la adquisición y remotorización de equipos de handling y mejoras de suministro eléctrico.

En cuanto al transporte por carretera, se destinaron cerca de 35 millones de euros para 29 proyectos. Estos incluyen la producción de pavimentos sostenibles para reducir la huella de carbono y el ruido, la construcción de ocho aparcamientos seguros y dos hidrogeneras. Esta línea de actuación es la que presenta el mayor nivel de finalización a mediados de 2025, con 20 proyectos concluidos. Finalmente, la digitalización del transporte de mercancías ha recibido 17,5 millones de euros para impulsar la optimización de procesos en centros intermodales, mejorando la competitividad y seguridad de la cadena logística.