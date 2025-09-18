Casi la mitad de los empleos en España exigen FP en vez títulos universitarios

La Formación Profesional (FP) se consolida como la vía educativa más demandada por las empresas en España. Según informa Europapress, el 46,96% de las ofertas publicadas en el último año solicitaban perfiles con este nivel formativo, lo que supone un aumento de cinco puntos respecto a 2023.

Este crecimiento contrasta con la caída de las vacantes dirigidas a titulados universitarios, que han descendido hasta el 21,42%, seis puntos menos que el año anterior.

Dentro de la FP, los ciclos formativos de grado superior han experimentado la mayor subida, con un incremento de 7,31 puntos, hasta alcanzar el 33,03% de las vacantes. En cambio, los títulos de grado medio retroceden 2,25 puntos, situándose en el 13,93%.

Un dato relevante es que la mayoría de las ofertas, el 75,93%, no especifica la familia profesional requerida, limitándose a pedir que el candidato cuente con estudios de FP. Este porcentaje ha crecido más de 9 puntos en el último año, lo que refleja la necesidad generalizada de personal con esta formación, independientemente de la especialidad.

Las áreas con mayor volumen de empleo en 2024 han sido administración y gestión (6,29%), aunque con una caída interanual de 2,4 puntos, seguidas por electricidad y electrónica (4,5%), fabricación mecánica (2,61%), instalación y mantenimiento (2,47%), comercio y marketing (1,25%) e informática y comunicaciones (1,04%).

Por profesiones concretas, el puesto de comercial se sitúa como el más demandado, con un 6,22% de las vacantes, y además registra el mayor crecimiento (+3,22 puntos). Le siguen los administrativos (5,99%) y los técnicos de mantenimiento (5,58%).

En cuanto a categorías profesionales, las ofertas para técnicos representan el 50,63%, seguidas de las dirigidas a empleados (39,40%). Solo los mandos intermedios han perdido peso, con una caída de 1,69 puntos hasta el 9,41%.

Por comunidades autónomas, Madrid concentra el mayor número de ofertas para titulados de FP, con un 27,67%, manteniendo su liderazgo por tercer año consecutivo. Le siguen Cataluña (25,45%) y Andalucía (9,78%).

Desde Adecco destacan que este auge refleja la transición hacia un modelo económico que valora las competencias técnicas prácticas, en sintonía con los procesos de digitalización, automatización y sostenibilidad.