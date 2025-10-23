Antonio Tejero permanece en estado crítico en Valencia

El teniente coronel Antonio Tejero, conocido por su papel en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, no ha fallecido, tal y como habían difundido erróneamente algunos medios de comunicación este jueves.

Fuentes cercanas a la familia han confirmado que Tejero, de 93 años, se encuentra en estado crítico en Valencia, donde permanece bajo cuidados médicos y acompañado por sus familiares más próximos.

Según las mismas fuentes, su estado de salud se ha deteriorado notablemente en las últimas semanas, motivo por el cual la familia mantiene la máxima discreción mientras se suceden las informaciones sobre su situación.

Antonio Tejero, nacido en Alhaurín el Grande (Málaga) en 1932, fue condenado por rebelión militar a 30 años de cárcel por su participación en el 23-F, aunque fue puesto en libertad en 1996 tras cumplir aproximadamente la mitad de la pena. Desde entonces, ha mantenido un perfil público muy discreto, con contadas apariciones y declaraciones.

La familia ha pedido respeto a su privacidad.