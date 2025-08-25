Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Verónica Echegui, cuyo verdadero nombre era Verónica Fernández de Echegaray, falleció este domingo en Madrid a los 42 años, según confirmaron fuentes cercanas al diario EL MUNDO. La actriz se encontraba ingresada en el Hospital 12 de Octubre a causa de una enfermedad.

Su consagración llegó en 2006 de la mano de Bigas Luna, cuando fue elegida entre miles de aspirantes para protagonizar Yo soy La Juani, película que marcó un antes y un después en su trayectoria.

Echegui había decidido desde niña que sería actriz y, tras terminar el instituto, ingresó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Su último trabajo fue en la comedia romántica A muerte, dirigida por Dani de la Orden para Apple TV+, estrenada el pasado febrero.