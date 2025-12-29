Muere la autora de la restauración del 'Ecce homo', Cecilia Giménez

Ha fallecido Cecilia Giménez a los 94 años de edad, la pintora aficionada que en el verano de 2012 saltó a la fama mundial tras su peculiar restauración del 'Ecce Homo' en el Santuario de la Misericordia de Borja.

La noticia ha sido confirmada este lunes por el propio Santuario a través de sus redes sociales, donde han lamentado la pérdida de una mujer que, a pesar de la controversia inicial, acabó convirtiéndose en un símbolo de generosidad y en el motor de un fenómeno viral sin precedentes que puso a esta localidad zaragozana en el mapa internacional.

La fama le llegó a Giménez de forma totalmente inesperada y, en un principio, no deseada. Al conocerse el resultado de su intervención sobre la obra original de Elías García Martínez, la pintura se convirtió en objeto de bromas a nivel global.

Cecilia siempre defendió que su trabajo no estaba terminado cuando las imágenes empezaron a circular por internet, y aunque pasó días de mucha angustia por la presión mediática, el sentimiento del público cambió drásticamente. En poco tiempo, las críticas se transformaron en una ola de cariño y simpatía tanto de sus vecinos como de personas de todo el país.

Ecce Homo de Borja. Santuario de Borja | Santuario de Borja

Desde aquel 2012, el impacto económico y social para Borja ha sido incalculable. Decenas de miles de turistas se han desplazado hasta el santuario para ver de cerca la obra, generando ingresos que se destinan íntegramente a la Fundación Hospital Sancti Spiritus y al propio Santuario de la Misericordia.

Gracias a este flujo de visitantes, se han podido mejorar las instalaciones y ayudar a las personas mayores con menos recursos de la residencia local, lugar donde la propia Cecilia ha pasado sus últimos años debido a un estado de salud delicado y a la demencia senil que padecía.

En su despedida, los responsables del Santuario han querido destacar la calidad humana de la fallecida, describiéndola como una "madre entregada, de lucha y de fuerza". Según el comunicado, su mayor legado no es solo la anécdota artística que dio la vuelta al mundo, sino su capacidad de entrega y la generosidad que demostró hasta el final, cualidades que le permitieron ganarse el respeto y el afecto de toda una comunidad.

D.E.P