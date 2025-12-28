Muere Brigitte Bardot, icono del cine francés y defensora de los animales, a los 91 años

La actriz y cantante francesa Brigitte Bardot (París, 1934) ha muerto este domingo a los 91 años, según ha informado su fundación en un comunicado.

Bardot fue una actriz, cantante y escritora francesa reconocida por haber sido icono de la moda y símbolo sexual de mediados del siglo XX, además de activista de derechos de los animales, fundadora y presidenta de la fundación que lleva su nombre.

Su trayectoria como actriz comenzó en 1952. Su primer éxito fue al protagonizar 'Y Dios creó a la mujer' dirigida por Roger Vadim en 1956, que obtuvo reconocimiento internacional. Aunque no fue su primera película, es ampliamente reconocida como la que logró llevarla al centro de atención pública.

Luego, protagonizó la película de Jean-Luc Godard de 1963 'Le Mépris'. Por su papel en la película 'Viva Maria!' (1965), dirigida por Louis Malle, fue nominada en los Premios BAFTA como Mejor Actriz extranjera.