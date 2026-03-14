Muere Gemma Cuervo, la muy querida Vicenta de 'Aquí no hay quien viva'

El audiovisual español se encuentran de luto: Gemma Cuervo ha muerto. A los 91 años, una de las actrices más prolíficas y longevas de la televisión española, lo que la ha labrado el cariño del público, ha fallecido este sábado.

Eterno será su papel como Vicenta, en la mítica serie 'Aquí no hay quien viva' (2003-2006). En ella encarnaba a una señora mayor tan entrañable como divertida... aunque también cotilla. Junto a los personajes de Marisa y Concha, interpretadas por Mariví Bilbao y Emma Penella, daba vida al trío 'Radio patio', quienes se encargaban de recopilar y difundir todos los rumores de "esta nuestra escalera". Ahora, con la muerte de Cuervo, el grupo de amigas vuelve a reunirse.

Pero su carrera como actriz incluye cientos de proyectos a través de 60 décadas de su vida dedicadas a la actuación. La primera vez que se subió a un escenario para representar una obra de teatro fue en 1956 y continuó representando frente al público hasta 2011. Asimismo, participó en diferentes radionovelas en la década de los 70.

En el plano personal, se casó en 1932 con el también actor Fernando Guillén y dos de sus hijos juntos siguieron los pasos de ambos en la interpretación, Fernando y Cayetana Guillén Cuerpo.