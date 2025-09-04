Muere Giorgio Armani a los 91 años

El diseñador Giorgio Armani ha fallecido este jueves 4 de septiembre a los 91 años de edad, según ha informado el Grupo Armani con "con infinita tristeza" por la muerte de su creador, fundador y "fuerza motriz incansable".

El Señor Armani, como siempre fue llamado con respeto y admiración por empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos en curso y futuros.

El diseñador tenía una curiosidad inagotable y una profunda atención al presente y a las personas. En este recorrido, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de conectar con todos.

"Siempre atento a las necesidades de la comunidad, estuvo activo en múltiples frentes, en especial apoyando a su amada Milán", añade la compañía.

Giorgio Armani es una empresa con 50 años de historia. Desde el grupo destacan que la independencia -de pensamiento y de acción- fue siempre el sello personal del diseñador.

La compañía es, hoy y siempre, el reflejo de ese espíritu. Su familia y sus empleados llevarán adelante el Grupo, en respeto y continuidad de estos valores.

La capilla ardiente se instalará desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre, y permanecerá abierta de 09:00 a 18:00 horas, en Milán, dentro del Armani/Teatro. Conforme a los deseos expresos de Giorgio Armani, el funeral se celebrará en privado.