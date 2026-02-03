Muere el periodista Carlos Hernández, quien documentó dos campos de concentración del franquismo en Salamanca

El periodista y escritor Carlos Hernández ha fallecido este martes a pocos días de cumplir 57 años.

Con experiencia en conflictos bélicos -fue corresponsal en Kosovo, Irak o Afganistán- el periodista y escritor se especializó en investigaciones sobre los horrores de la dictadura franquista, así como aquellos españoles que fueron deportados a campos de concentración nazis.

Un trabajo que documentó en su libro ‘Los campos de concentración de Franco’, publicado el 14 de marzo de 2019, apareciendo dos de ellos que estaban situados en la provincia de Salamanca.

Precisamente, en una entrevista para este medio de comunicación con Pedro Hernández, Carlos Hernández de Miguel repasaba ese trabajo plasmado en los libros y se mostraba sorprendido por la poca documentación que existía al respecto, “Salamanca ha sido la provincia que más me ha costado investigar”.

Los campos de concentración se situaban en el actual CEIP Francisco de Vitoria, en Salamanca capital, y en el monasterio de la Caridad de Ciudad Rodrigo.

Carlos Hernández ha fallecido a los 56 años en Huesca a causa de una larga enfermedad. DEP