Muere Rafael Calvo Ortega, exministro de Trabajo y catedrático formado en Salamanca, referente del consenso en la Transición

El político y jurista segoviano Rafael Calvo Ortega, exministro de Trabajo durante la Transición, falleció este martes 28 de octubre a los 92 años. Nacido en El Espinar en 1933, fue una figura destacada de la Unión de Centro Democrático (UCD) y uno de los protagonistas del proceso democrático español tras la dictadura.

Calvo Ortega mantuvo un estrecho vínculo con Salamanca, ciudad en la que se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca, obteniendo además el Premio Extraordinario fin de carrera. Posteriormente se doctoró en la Universidad de Bolonia y desarrolló una prolífica carrera académica como profesor y catedrático de Derecho Financiero y Tributario en diversas universidades españolas.

Elegido senador en 1977, un año después fue nombrado ministro de Trabajo por Adolfo Suárez, cargo desde el que impulsó la aprobación del Estatuto de los Trabajadores (1980), considerado un hito legislativo en el nuevo marco laboral democrático. Tras su etapa ministerial, fue secretario general de UCD y eurodiputado por el Centro Democrático y Social (CDS) entre 1987 y 1994.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó su muerte destacándole como “jurista brillante y servidor público comprometido”.