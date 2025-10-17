Muere Rodríguez Menéndez, el polémico abogado detenido en Salamanca tras una orden de búsqueda y captura

José Emilio Rodríguez Menéndez, abogado y una de las figuras más mediáticas de la historia de la televisión a principios del siglo XXI, ha fallecido a primera hora de la noche de este jueves, 26 de octubre. Conocido por representar al Dioni o a Antonio David Flores, Menéndez fue detenido en Fuentes de Oñoro en 2006.

El controvertido abogado estuvo en búsqueda y captura tras permanecer en paradero desconocido durante un gran lapso de tiempo, hasta que en 2006, en la frontera salmantina, fue detenido tras huir con documentación falsa desde Lisboa y por haber abandonado, junto a su mujer, una maleta de 45.000 euros en efectivo.

En las órdenes de búsqueda y captura, emitidas por el juzgado de Málaga y Madrid, se dictaron por un fraude fiscal en el caso de las primeras, y por difundir un vídeo íntimo del director del diario EL MUNDO por aquel entonces, Pedro J. Ramírez.

Más tarde fue ingresado en la prisión de Topas, y tras ello, volvió a protagonizar apariciones mediáticas jurídicas, lo que hizo que ganara seguidores y detractores. El fallecimiento de Rodrígurez Menéndez cierra un antes y un después en la historia de los medios de España.