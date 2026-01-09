Un muerto y un herido en un tiroteo en una casa de Getafe
Hasta el lugar se han desplazado agentes del Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional, que se han hecho cargo de las investigaciones del suceso
Un hombre de 42 años ha muerto tras un tiroteo en Getafe, en el que otro varón de 27 años ha resultado herido. Según han indicado desde Europapress, todo habría ocurrido en el interior de una vivienda del municipio madrileño.
El aviso se recibía a las 17:30 horas, cuando agentes de la Policía Nacional se desplazaban hasta el lugar alertados de las heridas de un hombre por arma de fuego, según informaban a la agencia fuentes policiales.
A la llegada al lugar, el varón de 42 años ya había fallecido a causa de las heridas. El hombre de 27 años ha sido atendido in situ por un traumatismo craneoencefálico leve, para ser trasladado más tarde hasta el Hospital Severo Ochoa, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
