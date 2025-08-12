Multas de hasta 400 euros por instalar mal la bola del remolque: así debes hacerlo para evitar sanciones

Mantener el vehículo en perfecto estado no solo es esencial para la seguridad propia, sino también para la de pasajeros y otros conductores. Cualquier incumplimiento de la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) puede acarrear desde multas económicas hasta la retirada del permiso de conducir o incluso sanciones penales.

Uno de los elementos que más dudas genera entre los conductores es la bola de remolque. Aunque su instalación está permitida, debe realizarse en un taller autorizado, con el enganche homologado y acompañada de dos documentos imprescindibles: el informe de conformidad y el certificado de instalación. La ausencia de estos papeles puede suponer sanciones de hasta 400 euros.

Además, la matrícula debe permanecer visible en todo momento. Si la bola o el propio remolque ocultan total o parcialmente los números, la multa puede alcanzar los 200 euros. La DGT recalca que este requisito es obligatorio, incluso si el enganche es desmontable.

Con la entrada en vigor de la normativa “anti-tuneo”, la colocación de este accesorio se considera una reforma de importancia, por lo que debe legalizarse y figurar en la ficha técnica del vehículo tras pasar la ITV. Muchos conductores optan por realizar la instalación en concesionarios oficiales para simplificar trámites, aunque resulte algo más costoso.

En definitiva, tanto si el enganche es fijo como desmontable, su legalidad depende de que cumpla con todos los requisitos técnicos y documentales establecidos. Circular con todo en regla evitará multas y problemas legales innecesarios.