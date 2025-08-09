Nueva estafa por SMS suplanta a la DGT para vaciar cuentas bancarias

La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya ha lanzado una advertencia urgente ante el aumento de estafas por SMS que utilizan la identidad falsa de la Dirección General de Tráfico (DGT). El engaño comienza con un mensaje que notifica al usuario sobre una supuesta multa pendiente e incluye un enlace para “consultar el expediente” o evitar recargos.

Al pulsar el enlace, el usuario es redirigido a una web que imita perfectamente la estética oficial de la DGT, pero que en realidad es una copia controlada por ciberdelincuentes. En esta página fraudulenta se solicitan datos personales, bancarios e incluso pagos con tarjeta, con el objetivo de vaciar cuentas o vender la información en el mercado negro.

El truco más efectivo de este tipo de estafas es la presión: los mensajes apelan a la urgencia y al miedo, exigiendo pagos inmediatos bajo la amenaza de sanciones.

Las autoridades insisten en que la DGT nunca notifica sanciones por SMS, llamadas o correos electrónicos. Solo lo hace mediante cartas oficiales o a través de su sede electrónica.

Para evitar caer en el fraude, es clave verificar siempre la dirección web, no facilitar nunca datos sensibles y desconfiar de mensajes alarmantes. Ante cualquier duda, se debe contactar directamente con la DGT.

Además, se recomienda bloquear el número, eliminar el mensaje y reportarlo a las autoridades competentes. La prevención y la atención al detalle son las mejores herramientas para protegerse.