Una nueva terapia combinada reduce el riesgo de progresión del cáncer de mama triple negativo en un 52%

Un equipo de investigadores de la Escuela Icahn de Medicina en Monte Sinaí (Estados Unidos) ha desarrollado una nueva terapia combinada que ha demostrado ser prometedora en el tratamiento del cáncer de mama triple negativo avanzado. Según los resultados de un ensayo clínico de fase 2, la adición del medicamento everolimus a la quimioterapia estándar con carboplatino ha logrado reducir en un 52% el riesgo de progresión de la enfermedad o de muerte en pacientes.

El estudio, publicado en la revista Breast Cancer Research and Treatment, reveló que las pacientes que recibieron la terapia combinada vivieron más tiempo sin que su cáncer empeorara, en comparación con aquellas que solo recibieron quimioterapia. La doctora Amy Tiersten, autora principal del estudio, señaló que el cáncer de mama triple negativo es una de las formas más agresivas de la enfermedad y tiene opciones de tratamiento limitadas. "Nuestros hallazgos sugieren que la combinación de carboplatino y everolimus podría ofrecer una nueva opción para las pacientes", afirmó.

El everolimus se utilizó en este ensayo por su capacidad para bloquear el "interruptor de crecimiento" que se activa en los tumores que carecen del gen PTEN, lo que acelera su desarrollo. Aunque los resultados son alentadores y no se han observado problemas de seguridad inesperados, los autores subrayan la necesidad de realizar estudios de fase 3 para confirmar la eficacia y seguridad de esta combinación.

La primera autora del estudio, Rima Patel, ha expresado su optimismo: "Esta combinación podría representar una nueva opción de tratamiento prometedora para el cáncer de mama triple negativo avanzado si se valida en ensayos de fase 3".