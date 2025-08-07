La OCU denuncia suplementos para las articulaciones por publicidad engañosa

Un análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre 20 suplementos alimenticios para las articulaciones vendidos por internet ha destapado irregularidades en cuatro de ellos, denunciados ante la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Los productos señalados, Articulaciones Forte-Dol Regen (Aquilea), Artrodol Línea Natura (Agips Farmaceutici), Condro Articulaciones (Urgo) y Fisiocrem Soluble Active (Uriach), anuncian propiedades saludables no autorizadas o no registradas a nivel europeo.

La OCU advierte que no existe evidencia científica sólida que respalde la eficacia de componentes como la glucosamina o la condroitina para tratar o prevenir la artrosis. Aunque algunos estudios muestran efectos similares a los antiinflamatorios, otros ensayos concluyen que su eficacia es clínicamente irrelevante.

La organización considera preocupante el uso indebido de alegaciones de salud y pide mayor control por parte de las autoridades. Además, recuerda que lo “natural” no siempre es seguro, especialmente para personas vulnerables.