La OMS advierte que el COVID-19 persiste en Europa con una alta mortalidad en grupos de riesgo

Seis años después de que se reportaran los primeros casos de neumonía en Wuhan, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado una nueva alerta sobre la situación del SARS-CoV-2 en Europa. Aunque el virus ya no es considerado una emergencia sanitaria internacional desde mayo de 2023, el organismo subraya que sigue siendo un riesgo significativo para la salud pública, causando un flujo constante de hospitalizaciones y fallecimientos que podrían evitarse con las vacunas actuales.

Un reciente estudio que analizó cerca de 4.000 ingresos por infecciones respiratorias agudas entre mayo de 2023 y abril de 2024 revela la cruda realidad del primer año "post-pandemia". Los datos indican que el 10% de los pacientes hospitalizados tenían COVID-19, de los cuales más de dos tercios superaban los 60 años o padecían enfermedades crónicas. A pesar de pertenecer a los grupos más vulnerables, solo el 3% de estos pacientes había recibido una dosis de la vacuna en los doce meses previos al ingreso.

El impacto clínico del virus continúa siendo severo para quienes requieren hospitalización. Según las cifras de la OMS, el 13% de los pacientes ingresados por COVID-19 terminó en unidades de cuidados intensivos y el 11% falleció. Mark Katz, epidemiólogo de la OMS/Europa, ha destacado que el impacto actual del virus es tan grave como el de la influenza, e incluso superior en ciertos escenarios, manteniendo una presión constante sobre los sistemas de salud a pesar de no presentar la propagación masiva de años anteriores.

En cuanto a la protección, la evidencia científica respalda la alta efectividad de las vacunas actualizadas. Investigaciones realizadas en Kosovo y otros cinco territorios europeos confirman que una dosis reciente reduce en un 60% el riesgo de hospitalización y tiene una eficacia del 72% para prevenir cuadros críticos. No obstante, Silvia Bino, epidemióloga del Instituto de Salud Pública de Albania, ha lamentado la baja cobertura vacunal y la falta de disponibilidad de suministros en algunos países, lo que deja desprotegidos a quienes más necesitan los refuerzos.

Ante este escenario, la OMS ha reafirmado la importancia crucial de la revacunación para frenar la mortalidad. Las recomendaciones actuales urgen a los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o inmunocomprometidas, mujeres embarazadas y personal sanitario a recibir sus dosis de refuerzo. El organismo recuerda que, aunque el mundo ha pasado página, el virus sigue buscando a los más vulnerables, haciendo de la vacunación anual una herramienta indispensable de salud pública.