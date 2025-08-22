Ordenan retirar varios lotes de esta crema hidratante por presencia de microorganismos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado de la retirada del mercado de determinados lotes de la crema hidratante Centella Crème, de la marca francesa Erborian, tras detectar en ellos la presencia de microorganismos potencialmente dañinos. Según el organismo, se han encontrado las bacterias Micrococcus luteus y Microbacterium oxydans, además de la levadura Candida parapsilosis, capaces de provocar infecciones en personas con problemas de salud o sistemas inmunológicos debilitados.

Los lotes afectados corresponden a envases de 20 ml y 50 ml con las numeraciones KM05363, KM06363, KM06343 y KM07343. La AEMPS ha instado a comerciantes y distribuidores a retirar estos productos de la venta y contactar con el fabricante, Laboratoires M&L Erborian, con sede en Francia. Asimismo, ha comunicado la alerta a las comunidades autónomas para que se difunda entre la población.

La crema Centella Crème se comercializa en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y tiendas online. A los consumidores que tengan unidades de los lotes señalados se les recomienda dejar de usarlas de inmediato y devolverlas en el establecimiento donde fueron adquiridas.