Óscar Puente promete subir a 350 kilómetros por hora la velocidad de los trenes

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anuncia un ambicioso plan para elevar el techo de velocidad de la red ferroviaria española de alta velocidad, prometiendo que los trenes operarán a 350 kilómetros por hora (km/h).

Esta mejora, que solo es comparable en prestaciones a la vasta red de China, supondrá un "nuevo punto de partida" en el transporte del país, según aseguró el ministro durante su intervención en 'Los Desayunos Informativos de Europa Press' este lunes.

El plan comenzará a ejecutarse de forma inminente en el corredor Madrid-Barcelona, donde se iniciarán las obras de renovación necesarias. El incremento de los 300 km/h actuales a los 350 km/h reducirá significativamente el tiempo de viaje, permitiendo que el trayecto se complete en menos de dos horas.

La clave de este salto de velocidad reside en la introducción de nuevas traviesas aerodinámicas, una innovación tecnológica crucial que el ministro detalló.

Esta tecnología avanzada reduce en un 21% la carga aerodinámica que generan los trenes, un factor vital para evitar que el balasto (la grava de la vía) ascienda e impacte contra los bajos de los convoyes a velocidades extremas.

El anuncio del ministro se enmarca en una nueva inversión esperada de 60.000 millones de euros en los próximos cuatro años, que se destinará a modernizar trenes, carreteras, puertos y aeropuertos.

Además de la mejora de la velocidad, el plan incluye importantes reconfiguraciones en la red para optimizar los flujos de tráfico: