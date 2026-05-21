Pasapalabra no tendrá El Rosco final por sentencia judicial del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que se resolvía el litigio entre la productora holandesa MC&F y Atresmedia para finalizar la emisión de ‘El Rosco’ en Pasapalabra, una de las pruebas más conocidas de toda la historia de la televisión.

Así pues, el Tribunal Superior ha reconocido que ‘El Rosco’ es una obra protegida por la propiedad intelectual al ser un formato televisivo que se ha desarrollado con complejidad, conteniendo los elementos que han hecho posible la creación de todo un programa de televisión.

El TS ha confirmado la validez de la condena a cesar en la explotación sin autorización del titular, validando la posibilidad de imponer cualquier tipo de condena que indemnice los daños que se continúen produciendo en el caso de que persistiera la conducta infractora.

En 2022, la Audiencia de Barcelona habría condenado a Atresmedia por emitir ‘El Rosco’ sin licencia de ITV, que según ha consultado Europa Press en la propia condena, corresponde a la productora holandesa MC&F.

El fallo advirtió en su momento que en caso de seguir emitiéndose ‘El Rosco’, se tendría que indemnizar a ITV con 50.000 euros por daños y prejuicios. Al no ser firme la sentencia y al estar recurrida por el Tribunal Supremo, Antena 3 ha podido seguir emitiendo el espacio televisivo.