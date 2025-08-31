La peor ola de incendios del verano llega a su fin: 300.000 hectáreas arrasadas y cuatro muertos

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virgina Barcones, informa sobre la evolución de los grandes incendios forestales que se mantienen aún activos y sobre el desarrollo del Comité Estatal de Coordinación (CECOD)

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha anunciado este domingo el final de la trágica oleada de incendios forestales que ha golpeado a España este verano. Un episodio devastador que ha dejado a su paso un rastro de destrucción y muerte, con una estimación de 300.000 hectáreas quemadas y el lamentable fallecimiento de cuatro personas.

En total, se han comunicado 93 incendios al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, de los cuales solo tres se mantienen activos. El día más crítico fue el 16 de agosto, cuando se registraron 23 fuegos simultáneos, la mayoría en Castilla y León, destacando los de Salamanca con el incendio de El Payo y sobre todo el de Cipérez, y Galicia. Barcones ha calificado el evento como "un trágico episodio de la historia de nuestro país de grandes incendios forestales simultáneos".

La respuesta de los equipos de emergencia ha sido titánica. Más de 5.500 efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional han trabajado incansablemente, logrando evacuar a 35.917 personas. El punto álgido de las intervenciones se produjo también el 16 de agosto, con 13 operaciones abiertas en varias comunidades autónomas.

Algunos de los incendios más persistentes han sido los de Lleres, en León, que se mantuvo activo durante 21 días, y los de Barniedo (León) y Oimbre (Ourense), que superaron las dos semanas de duración. En total, la oleada ha producido 39 grandes incendios forestales, aquellos que sobrepasan las 500 hectáreas.

La magnitud de la catástrofe ha requerido la intervención del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Diez países, incluyendo Francia, Alemania e Italia, han desplegado medios aéreos y terrestres para colaborar en la extinción de los incendios, en la que ha sido "la mayor intervención que ha realizado el mecanismo europeo de protección civil" este año en la campaña de extinción.

Las autoridades han puesto el foco en la prevención y la investigación. Hasta el momento, 57 personas han sido detenidas y 142 están siendo investigadas en relación con los incendios. Barcones ha concluido su intervención con un mensaje contundente: "Hay que seguir fortaleciendo" el sistema de protección civil para hacer frente de manera más sólida a la emergencia climática que ha marcado este verano.