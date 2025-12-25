Dos personas fallecen por heridas de arma blanca en Madrid durante la Nochebuena

Dos hombres han perdido la vida esta Nochebuena en Madrid como consecuencia de agresiones con arma blanca, según ha informado Emergencias Madrid y recoge EP.

El primer incidente tuvo lugar a las 2:00 horas en la calle Lagartera, en Puente de Vallecas. La víctima, un joven de 17 años, fue encontrado en parada cardiorrespiratoria con un hemitórax izquierdo. Agentes de la Policía Nacional iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del Samur-Protección Civil, que incluso realizó una toracotomía para intentar salvar su vida. A pesar de los esfuerzos, el joven falleció. Una psicóloga del Samur atendió a un familiar presente en el lugar.

El segundo caso ocurrió a las 5:40 horas en la calle Alonso Cano, en Chamberí. La víctima, un hombre de 63 años, fue hallado con varias heridas y en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios del Samur no pudieron revertir la situación y confirmaron su fallecimiento en el lugar.