¿Qué personas tienen prohibido comprar décimos de la Lotería de Navidad?

Quedan 18 días para que se celebre el Sorteo de Navidad, programado para el día 22, y Loterías y Apuesta del Estado recuerda que existe una lista de personas que tienen prohibido comprar décimos de la Lotería de Navidad. Unas condiciones que vienen recogidas en la Ley 13/2011, de regulación del juego, que rige la participación en todos los juegos de azar de ámbito estatal, incluidos los gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), según recoge la Agencia Europa Press.

¿Quiénes tienen prohibido participar en la lotería de Navidad?

Los menores de 18 años

Personas con prohibición judicial de participar en juegos de azar

Personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ)

Personas que participen en la organización, gestión o explotación del juego (esto incluye a empleados directamente vinculados a la gestión del juego, personal que interviene en la producción u organización y quienes tengan acceso a información privilegiada o intervengan en la operación del sorteo)

Altos cargos de la autoridad reguladora del juego (presidente, consejeros y directivos de los organismos encargados de supervisar el juego sí como sus cónyuges o convivientes no pueden participar)

Si alguna de estas personas compra un décimo y resulta premiado no podrá cobrar el premio, tal y como establece la ley: la identidad de los ganadores debe verificarse en los premios iguales o superiores a 2.000 euros y en este proceso el organismo está obligado legalmente a impedir el pago cuando la persona pertenece a un colectivo con participación prohibida.