¿Qué personas tienen prohibido comprar décimos de la Lotería de Navidad?
Si alguna de estas personas compra un décimo y resulta premiado no podrá cobrar el premio, tal y como establece la ley
Quedan 18 días para que se celebre el Sorteo de Navidad, programado para el día 22, y Loterías y Apuesta del Estado recuerda que existe una lista de personas que tienen prohibido comprar décimos de la Lotería de Navidad. Unas condiciones que vienen recogidas en la Ley 13/2011, de regulación del juego, que rige la participación en todos los juegos de azar de ámbito estatal, incluidos los gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), según recoge la Agencia Europa Press.
¿Quiénes tienen prohibido participar en la lotería de Navidad?
- Los menores de 18 años
- Personas con prohibición judicial de participar en juegos de azar
- Personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ)
- Personas que participen en la organización, gestión o explotación del juego (esto incluye a empleados directamente vinculados a la gestión del juego, personal que interviene en la producción u organización y quienes tengan acceso a información privilegiada o intervengan en la operación del sorteo)
- Altos cargos de la autoridad reguladora del juego (presidente, consejeros y directivos de los organismos encargados de supervisar el juego sí como sus cónyuges o convivientes no pueden participar)
Si alguna de estas personas compra un décimo y resulta premiado no podrá cobrar el premio, tal y como establece la ley: la identidad de los ganadores debe verificarse en los premios iguales o superiores a 2.000 euros y en este proceso el organismo está obligado legalmente a impedir el pago cuando la persona pertenece a un colectivo con participación prohibida.
