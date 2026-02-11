Piden colaboración ciudadana para identificar a una mujer cuyos restos aparecieron en una maleta en Málaga

Retrato robot de una mujer cuyos restos mortales aparecieron dentro de una maleta en Benahavís (Málaga) y para lo que la Guardia Civil pide colaboración para su identificación- GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para conocer la identidad de una mujer cuyos restos mortales aparecieron dentro de una maleta en Benahavís (Málaga).

El hallazgo tuvo lugar hace tres años, cuando un jardinero encontró semienterrada la maleta en la que se encontraban restos óseos de una persona pendiente de identificar.

Ante la imposibilidad de identificación de la víctima con los datos obtenidos, los investigadores solicitaron el apoyo de especialistas forenses y se contactó con la Unidad de Antropología Forense del IML de Galicia, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Con la aplicación de novedosas técnicas de reconstrucción facial, se ha logrado diseñar un retrato robot que podría facilitar la identificación de esta mujer.

Los restos encontrados pertenecerían a una mujer de unos 40 años y se estima que falleció entre 2020 y 2023. Los estudios realizados por los antropólogos indican que se trataría de una persona de aparente buen estado de salud, de origen europeo, con una talla aproximada de 1,60 metros, piel blanca, cabello original de color marrón o marrón oscuro y ojos de color marrón.

Además, determinados indicadores osteológicos observados en los restos sugieren que la persona habría tenido al menos un hijo, han precisado.

La aplicación conjunta de estas técnicas forenses ha permitido obtener a la Unidad de Antropología Forense una estimación coherente y verosímil de los rasgos que la persona podría haber presentado en vida, derivada de la integración de datos osteológicos, antropológicos y genéticos disponibles.

Con el objetivo de avanzar en la identificación de la fallecida, la Guardia Civil solicita la máxima difusión de esta información, a fin de que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes se ponga en contacto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Málaga a través del siguiente correo electrónico ma-pj-personas@guardiacivil.org o el teléfono 952071520. Cualquier información por mínima que pueda parecer podría resultar de utilidad para el esclarecimiento del caso, han añadido.