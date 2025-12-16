Pilar Alegría deja el Gobierno para encabezar la candidatura del PSOE en las elecciones de Aragón

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha anunciado este martes su salida del Ejecutivo central tras cuatro años y medio al frente de sus responsabilidades ministeriales. El motivo de su renuncia es su designación como candidata del PSOE a la presidencia de Aragón para las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán de forma anticipada el 8 de febrero de 2026. A través de un mensaje en sus redes sociales, la política zaragozana ha calificado de "eterno orgullo" haber contribuido a la mejora educativa y deportiva del país, asegurando que inicia ahora el camino "más emocionante" al regresar a su tierra.

La salida de Alegría, quien también ostenta la secretaría general de los socialistas aragoneses, se produce en un contexto de adelanto electoral en la comunidad técnica. Su principal reto será competir contra el actual presidente regional, Jorge Azcón (PP), en una campaña que se centrará, según sus propias palabras, en la mejora social, económica y de derechos de Aragón. Con este movimiento, el PSOE busca recuperar el liderazgo en una autonomía clave, apoyándose en el perfil de una de las figuras con mayor proyección dentro del gabinete de Pedro Sánchez.

Ante esta vacante, el presidente del Gobierno ya ha confirmado que la portavocía del Ejecutivo seguirá siendo ocupada por una mujer, manteniendo la tendencia de sus mandatos anteriores. Hasta la fecha, Sánchez ha confiado esta labor exclusivamente a figuras femeninas, comenzando por Isabel Celaá, seguida de María Jesús Montero, Isabel Rodríguez y la propia Pilar Alegría. Aunque el presidente ha asegurado que revelará el nombre de la sucesora próximamente, todavía no ha trascendido si la persona elegida ya forma parte del actual Consejo de Ministros o si se tratará de una nueva incorporación al equipo de Moncloa.

El relevo en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes supone una reestructuración importante en el Gobierno central, dado que Alegría gestionaba carteras estratégicas en la actual legislatura. Mientras se concreta el nombramiento de la nueva portavoz y la dirección de su ministerio, la política aragonesa se centrará plenamente en la precampaña electoral, cerrando así una etapa en la política nacional para intentar liderar el futuro ejecutivo de su comunidad autónoma a partir del próximo mes de febrero.